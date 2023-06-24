Закликають зупинити колони техніки: російські генерали записали звернення до вагнерівців

Події в Росії набирають обертів. Тепер до вагнерівців записують звернення російські генерали, серед яких Сєргєй Суровікін – колишній командувач окупаційними силами в Україні.

Відповідні звернення поширюють у мережі, повідомляє 24 Канал. Їх записали головнокомандувач повітряно-космічними силами Росії, колишній командувач об'єднаного угрупування військ генерал Сєргєй Суровікін і перший заступник начальника ГРУ генерал-лейтенант Владімір Алексєєв.

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Що наговорили російські генерали

Сєргєй Суровікін закликав вагнерівців зупинитися і не брати участі в заколоті, оголошеного Пригожиним. За його словами, потрібно зупинити колони техніки, проте які саме колони та де – він не уточнив.

Я закликаю зупинитись. Противник тільки й чекає, коли в нас загостриться внутрішньополітична ситуація. Поки не пізно, треба підкоритися волі та наказу всенародно обраного президента Росії. Зупинити колони, повернути в пункти постійної дислокації,

– каже Суровікін.

Звернення Суровікіна до вагнерівців: дивіться відео

Владімір Алексєєв назвав дії вагнерівців спробою державного перевороту та заявив, що це "удар у спину" окупантам та Путіну.

Тільки президент має право призначати вищий керівний склад збройних сил, а ви намагаєтеся зазіхнути на його владу,

– заявив Алексєєв.

Звернення Алексєєва до вагнерівців: дивіться відео

Цікаво, що з фону обох відео можна зробити висновки, що їх записали в одному приміщенні.