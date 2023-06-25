Заколот Пригожина готували 8 місяців: хто із російських генералів підтримував "повстання"

"Повстання" та заколот Євгенія Пригожина тривав трохи більше ніж доба, проте планували його 8 місяців. Ба більше, деякі генерали російського військового керівництва підтримували дії ватажка ПВК "Вагнера".

Про це заявив розслідувач Володимир Осєчкін. Згідно з його інформацією, деякі російські генерали не віддавали наказу протистояти Пригожину.

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Хто знав про плани Пригожина

Осєчкін заявив, що спеціальна операція Пригожина готувалася і розроблялася понад 8 місяців. Окрім того, російські генерали Сєргєй Суровікін та Владімір Алєксєєв знали про ці плани.

Суровікін і Алексєєв не лише знали, але й були у темі та усно деяким командирам давали вказівку не чинити збройного опору. Саме тому у терміновому порядку вони були взяті під контроль та змушені під відеозапис озвучити звернення до Пригожина,

– заявив Осєчкін.

Окрім того, під час захоплення штабу Південного військового округу Алєксєєв зробив дуже цікаву заяву. Пригожин вимагав віддати вагнерівцям начальника генштабу Валєрія Гєрасімова, на що отримав відповідь: "Та забирайте". Осєчкін наголосив, що це також є фактом зради путінського режиму, і Алєксєєв у найближчому майбутньому може зіткнутися з наслідками.

У "марші справедливості" також брали участь і колишні командири та бійці "Сенеж", 2-ї та 15-ї бригад головного розвідувального управління Росії під керівництвом Дмітрія Уткіна. Саме його вважають засновником ПВК "Вагнера". Бійці зазначених бригад раніше брали участь у подібних "спецопераціях", але на території інших держав. Там вони практикувалися у захопленні митних постів, пунктів зв'язку, місцевих підрозділів армії та стратегічного озброєння.

Осєчкін стверджує, що сам Пригожин фізично не виходив за межі штабу Південного військового округу в Ростові. Він лише спілкувався із заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим. Усі накази віддавали командири ПВК "Вагнера". Осєчкін вважає, що саме їх до кінця року можуть затримати або ліквідувати.

На сторону Пригожина були готові перейти військові частини

Журналісти Gulagu.net заявили, що йти з Пригожиним "на Москву" були готові кілька підрозділів та військових частин, які перебувають під безпосереднім керівництвом російського міноборони.

Так, підтримати "повстання" Пригожина погодилися: