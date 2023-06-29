Прізвище Суровікіна буде не останнім: як Пригожин готував свій заколот

Євгеній Пригожин готувався до заколоту у співпраці із низкою генералів Росії. Згодом ми дізнаємося прізвища усіх людей, які його підтримали.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Він припустив, що половина генерального корпусу країни-агресорки була долучена до організації «повстання» 24 червня.

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"Гадаю, прізвище Сєргєя Суровікіна не останнє, яке ми почуємо у цьому контексті. Завдяки Суровікіну, який є давнім другом Пригожина, ПВК "Вагнер" отримала танки, зброю і навіть літаки. Тепер ФСБ намагається з'ясувати чи допомагав Суровікін готувати "марш справедливості", – прокоментував події військовий експерт.

США знали про підготовку заколоту

Видання The New York Times, яке одним з перших повідомило про арешт Суровікіна, зазначило, що США знали про підготовку походу на Москву. Подробиці змови, які зрештою стануть відомі широкому загалу, можливо, матимуть більш серйозні наслідки для Росії, ніж сама змова, вважають американські журналісти.

Прізвище Суровікіна не останнє, яке ми почуємо у контексті заколоту: дивитись відео

Реакція світу на заколот Пригожина