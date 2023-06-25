У Берліні припускають, що Пригожин зупинив заколот через відсутність підтримки, – Spiegel

Для лідерів західних країн заколот Пригожина став повною несподіванкою, а його провал – абсолютно очікуваним. В уряді Німеччини припустили, що кухар Путіна Євгєній Пригожин зупинив свій похід на Москву через те, що не мав достатньо підтримки від російських діячів.

Німецькі політики зазначають, що сам Пригожин, імовірно, розраховував на більшу підтримку свого заколоту. Наразі в уряді Німеччині планують влаштувати засідання, щоб детальніше обговорити цю ситуацію.

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У Німеччини оцінили причину, через яку Пригожин припинив заколот

У німецькому виданні наголосили, що ввечері 24 червня Федеральне міністерство закордонних справ та Міністерство оборони Німеччини зібрали голів комітетів Бундестагу із закордонних справ та оборони. Німецькі політики розповіли своїм колегам про поточний розвиток подій, щодо заколоту Пригожина у Росії.

Під час усного брифінгу політична директорка німецького МЗС Тьорвен Беллманн і парламентська держсекретарка з оборони Зімтє Мьоллер заявили, що лідер ПВК "Вагнера" Пригожин міг припинити свій заколот, оскільки не отримав від російського військового командування тієї підтримки, на яку він розраховував. Через це він навіть мусив припинити свій похід на Москву.

Попри це, німецьким політикиням не відома інформація щодо змісту угоди між Путіним, Лукашенком та Пригожиним. До того ж вони не мають даних про місце перебування Путіна, очільника міноборони Шойгу і начальника Генерального штабу Гєрасімова.

Наостанок журналісти видання зауважили, що профільні комітети із закордонних справ та оборони мають зібратися на спеціальне засідання щодо останніх подій в Росії. Це має статися на початку наступного тижня.

Заколот Пригожина застав Захід зненацька