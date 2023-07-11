Путін може стати заручником: ексрозвідник Росії припустив, коли Пригожин влаштує новий заколот

Спроба заколоту Євгенія Пригожина лишила у всіх відчуття незавершеності. Вагнерівців "відпустили" зі зброєю у руках, а отже історія обов’язково матиме продовження.

Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він припустив, що наступний бунт вагнерівці готують на 27 липня, але цього разу їх ватажок не повторить своєї помилки і йтиме до кінця.

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"Отож, записуйте: 27 липня у Санкт-Петербурзі на саміті Росія – Африка. Пригожин візьме у заручники 54 глав африканських держав-учасників саміту. Я б на його місці так і зробив: 54 африканські президенти й Вовік (Владімір Путін – 24 Канал)", – іронічно спрогнозував розвідник.

Ймовірно, на заході буде 1000 охоронців ФСО, але хіба ж це перешкода для десяти тисяч вояк ПВК "Вагнера". Тим паче, що у них є вся необхідна зброя і навіть важка військова техніка.

Путін чи Пригожин: хто кого вб'є раніше

Владімір Путін не пробачить Пригожину його заколоту, він жадає його смерті, причому публічної. Саме тому важливо, щоб Пригожин довів справу до кінця перш ніж його приберуть.

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"Вовік сказав своїм особливо наближеним людям, є там у нього група вбивць: "Мені доставте Пригожина, й при мені вбийте його кувалдою, з відеозаписом. Потім ми зіллємо це відео у телеграм-канали, щоб всі інші боялись", – сказав ексспівробітник КДБ.

Сергій Жирнов наголосив, що хотів би, щоб його слова стали підказкою для Пригожина, адже рано чи пізно Путін його вб'є, тож питання тільки у тому, хто кого вб'є раніше.

Події після заколоту Пригожина