Десятки "двохсотих": за наказом Шойгу окупантів, які підтримали Пригожина, ліквідовують

Євгеній Пригожин після свого заколоту, який тривав аж один день, вирушив на "ретрит" до Білорусі. Тим часом російські військові, які його підтримали, можуть чудово провести час, обираючи для себе пакет.

Доки Пригожин вже у Білорусі тішиться картопляним гарантіям безпеки, російські військові, які його підтримали, потихеньку отримують гарантії від Кобзона. Джерела 24 Каналу повідомили, що ліквідація російських військових розпочалася 25 та 26 червня на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

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Що відбувається з тими, хто підтримав Пригожина

Окупантів намагаються позбутися, щоб уникнути бунтів та покарати тих, хто підтримав Пригожина. З таких загарбників роблять окремі штурмові загони. Їх відправляють відбивати втрачені позиції.

Після штурмів, якщо вони були вдалими, ці позиції разом із прихильниками вагнерів накривали з артилерії. За попередніми даними, за дві доби втрати від такого покарання перевищили 50 людей,

– мовиться у повідомленні.

Спецслужби заявляють, що такий наказ віддав Шойгу. Вочевидь, йому мало втрат, які Росія й так щодня зазнає на полі бою. До слова, станом на 27 червня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що "пакетизувати" вдалося вже 226 170 окупантів.

Тим часом вагнерівці вже у Білорусі. Там їм запропонували розбиту частину й поставити намети.