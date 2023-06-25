Чи причетний Медведчук до заколоту: Данілов розповів, як кум Путіна пов'язаний з Пригожиним

Організований Євгенієм Пригожиним заколот у Росії став серйозним випробуванням для Кремля і показав його нездатність контролювати процеси на своїй території. Однак керівник вагнерівців діяв далеко не сам.

Про це в інтерв'ю розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, факт, що Пригожин не діє самостійно – абсолютно очевидний.

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Як Медведчук допомагав Пригожину

Олексій Данілов звернув увагу на те, що чимало людей у Росії радо зустрічали вагнерівців, приносили їм їжу та воду. Однак не лише вони допомагали найманцям. Секретар РНБО відзначив, що Віктор Медведчук є власником кілька мереж АЗС. Там заколотники безкоштовно заправлялися пальним та харчувалися.

Ви знаєте, що зрадник нашого народу Медведчук є власником певних заправочних комплексів у Росії. Вони ж відразу мали паралельний бізнес. Щоб ви розуміли, зараз заправляється вся техніка, яка йде пригожинська, вона безкоштовно заправляється на цих комплексах, які належать Медведчуку, вітаються, харчуються і рухаються далі за тим планом, який у них зараз є,

– відзначив Данілов.

Секретар РНБО чітко дав зрозуміти, що Медведчук, який є кумом Путіна, сприяв Пригожину та його заколоту. Водночас Данілов відзначив, що зараз стоїть інше питання – коли люди, які підтримують керівника вагнерівців, будуть робити це більш відкрито та активно і в якій формі це буде.

Пригожина відправляють у Білорусь

Віктора Медведчука 12 квітня 2022 року затримали співробітники СБУ. Кума Путіна у вересні минулого року передали росіянам в обмін на 200 українських полонених, серед яких захисники "Азовсталі" у Маріуполі. Зараз зрадник перебуває в Росії.

Після того, як адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка заявила про домовленості з Пригожиним, речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що всі порушені кримінальні справи проти Євгенія Пригожина будуть закриті, а слідство припинять. Водночас керівник вагнерівців відправиться у Білорусь.

Що Пригожин робитиме там – невідомо. Водночас вагнерівців, які брали участь у заколоті, обіцяють не переслідувати через "бойові заслуги" як учасників війни з Україною.

Пізно ввечері Пригожин разом із вагнерівцями покинув територію штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Місцеві мешканці проводжали їх під схвальні вигуки.