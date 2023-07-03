Реакція Путіна на заколот "Вагнера" була слабкою, він не контролює регіони, – Зеленський

Владімір Путін надзвичайно мляво відреагував на збройний заколот Пригожина. І хоч останньому нічого не вдалося досягнути, його "марш справедливості" показав ситуацію всередині Росії.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю, в якому висловився щодо збройного заколоту Пригожина. За його словами, реакція Владіміра Путіна була "слабкою". Ба більше, диктатор з Кремля втрачає контроль над власним народом.

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Путін втратив контроль

Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії та захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах,

– наголосив президент.

За його словами, вертикаль влади, "яку він (Путін – 24 Канал) раніше мав, просто руйнується". Та й росіяни у ті 36 годин заколоту поділилися на два табори. Один засуджував дії Пригожина, а інший підбадьорював бійців "Вагнера".

Президент України навів дані, наявні у нашої розвідки. Вони демонструють, що Кремль займався вимірюванням підтримки Пригожина. І результати для Путіна невтішні, адже половина росіян за зрадника та заколот, який він організував.

У Росії летітимуть голови

Зауважимо, що заколот Пригожина негативно вплинув не лише на нього. Усередині Росії можуть полетіти голови тих, хто підтримував зрадника. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов поділився своїми думками. Він розповів, кого можуть покарати в Росії за результатами заколоту Пригожина.

Експерт зазначив, що ключових фігур у заколоті відразу двоє – сам Євгеній Пригожин, а також Сєргєй Суровікін. Водночас слід розуміти, що навколо них є "дрібніша риба".

Звісно, "полетять" голови, адже страх у Путіна найголовніша мотивація. Диктатор злякався й тепер мститиме всьому оточенню,

– сказав Сазонов.

На думку Сазонова, необов'язково, що розбиратимуться лише з реальними винуватцями заколоту. Можуть покарати навіть тих, хто був поруч і не зупинив Пригожина. Перепасти може і тим, хто не вберіг кривавого диктатора від страху, що його скинуть. За словами експерта, чим більше буде розборок всередині Росії, тим легше буде нам.