Путін – президент лише номінально, – у Зеленського назвали прізвище того, хто керує Росією

Михайло Подоляк підсумував заколот Пригожина та виокремив три найголовніші моменти. Зокрема, всі побачили, що Росія – абсолютно слабка держава.

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – в ефірі телемарафону прокоментував заколот Пригожина. Він розповів, що ще під час зустрічі з так званими "воєнкорами" Путін підтвердив: він абсолютно не розуміє, що відбувається, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу ПВК "Вагнера" мав настати кінець, – Пригожин вийшов на зв'язок і назвав причини заколоту

"Бункерний дід" не володіє інформацією про війну як таку. Він говорить якісь абстрактні цифри. Подоляк наголосив, що Путін взагалі не розуміє, що відбувається сьогодні у вертикалі влади як такої.

Які є 3 наслідки заколоту Пригожина

Подоляк наголосив: всі побачили, що Росія – абсолютно слабка держава, й Путіна як президента не існує.

Друге: хтось коштом такої акції Пригожина отримав перерозподіл влади у свою тіньову сторону. Скоріш за все транзитивно Росією керує людина на прізвище Патрушев. Номінально Путін – ще президент. Але фактично він вже не керує,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, репутація Пригожина повністю обнулена. Ватажка вагнерівців вже не існує. Медійний образ луснув, а чи існуватиме Пригожин фізично, покаже час.

Подоляк припустив, що "Вагнер" або частково розпадеться, або поступово буде розтягнутий по інших військових компаніях.

Про якого Патрушева може мовитися

Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк – ексглава ГУР – розповів, що владу у Росії хотіли передати Дмітрію Патрушеву – сину Ніколая Патрушева. Наразі він обіймає посаду міністра сільського господарства. Найбільших "успіхів" він досягнув, допомагаючи "прикривати" різні справи. Також він "славиться" своїм вмінням розв'язувати корупційні питання.

"За попередніми інсайдами, такою людиною (якій могли передати владу – 24 Канал) вважався син Патрушева Дмітрій, якого вони просували попри відсутність у нього великих здобутків як державника. Сьогодні він займає позицію міністра сільського господарства", – підкреслив він.

Тим часом у Росії анонсували "історичний" виступ Путіна. Вочевидь, він підготував нову порцію маячні, яку готовий озвучувати жителям боліт.