Є лідер, він у нас, але набуває спроможності, – Буданов про ймовірність "заколоту" в Росії

Начальник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що для повторного військового заколоту в Росії потрібен лідер на місці. Один із них наразі перебуває в Україні, але набуває спроможність.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з випускниками Київської школи економіки. Він наголосив, що "само собою ніколи нічого не відбувається".

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Ймовірність "заколоту" у Росії

Очільник української розвідки розповів, що у Києві знали про підготовку приватної військової компанії "Вагнера" до заколоту ще за пів року до початку. Втім, станом на зараз пориви до такого сценарію в Росії не спостерігаються.

Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є такий, він перебуває в нас, але набуває спроможність. Тоді можна про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається, бунт вагнерівців готувався заздалегідь,

– заявив Буданов.

За його словами, ватажок вагнерівців Пригожин був досить складною особистістю, ультрапатріотом. Його взяли за патріотизм. Він готувався зайти в Кремль, в думках "йшов насправді рятувати Росію". Але йому пояснили: якщо зайдеш, тут ніхто тебе не зможе "взути".

"Але цим ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо одномоментно ти будеш у Кремлі, а номінальне керівництво держави – десь в іншому місці. І ти вже не зʼєднаєш цю любов. І він зупинився, прислухався до Лукашенка, це він йому говорив", – додав глава ГУР МО.

Буданов також визнав складнощі перебігу мобілізації в Україні та провал керівництва у цьому. За його словами, деякі люди трохи налякані, проте альтернатива цьому – російське рабство. Тому, боротьба проти ворога є "внеском у майбутнє". Він наголосив, що Росія вже проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни.