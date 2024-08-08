На відстані 100 рукостискань у Путіна свої: чи можливий у Кремлі переворот

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що для повторного військового заколоту у Росії потрібен лідер на місці. У найближчому оточенні Владіміра Путіна таких людей немає.

Переворот у Москві точно не відбудеться через погіршення економічної ситуації, політичну нестабільність або поразку на фронті. Таку думку 24 Каналу озвучив ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян.

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"На відстані найближчих 100 рукостискань від Путіна – це піраміда тих, хто їсть з його рук. Якщо селекція могла мати на увазі щось 20 років тому: усунення чи переміщення подалі від Москви незадоволених владою, то зараз у цьому вакуумі вже нікого й нема", – сказав він.

Щось може трапитись у віддалених регіонах

Сергій Асланян зазначив, що у Росії давно вже усунули усіх, хто заглядався на "трон" Путіна: когось вбили, інша частина – перебуває поза межами країни-агресорки. Всередині Росії бунт чи революція, у ближньому чи дальньому колі російського диктатора абсолютно виключені.

З іншого боку, у Росії може спалахнути "іскра невдоволення". Однак це може трапитись у віддалених регіонах, де Кремлю складно контролювати ситуацію. Наприклад, на Далекому Сході. У такому випадку відповідальність за "спалах невдоволення" перекладатимуть на губернаторів.

Але говорити про те, що через погіршення економічної ситуації, політичну нестабільність або поразку на фронті хвиля народного гніву досягне Москви – це виключено. У найближчому колі Путіна – тим більше,

– підкреслив ведучий.