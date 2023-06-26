Політичної мети не було: що Лукашенко запропонував Пригожину, щоб той зупинив "заколот"

Ватажок "Вагнера" досить швидко згорнув свій "заколот" проти російського військового командування. У нього не було мети скидати владу в Росії.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, "заколот" Пригожина не мав ніякої політичної мети. Немає підстав говорити, що він декларував захоплення влади.

Дивіться також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувалось у Росії

Чого домагався Пригожин

Як наголосив Галлямов, Пригожина не влаштовувало його поточне становище. Тому він реагував на ці події. Спершу закидав сигнал, що потрібно міняти військове командування. Його не послухали. Потім він пішов на радикальніші дії.

Закинув сигнал, що все йде не так, як треба було б. Потрібно щось міняти. Його не послухали. Потім закидає ще один сигнал. Чекає, як Путін відреагує. Потім заявив про обстріл та пішов на ще радикальніший крок – увійшов в Ростов. Далі – не знав, що саме йому робити. Тому пішов на Москву в надії, що все складеться, як треба,

– вважає Галлямов.

Дивіться розмову з Аббасом Галлямовим на ютубі 24 Каналу

Не варто сприймати Пригожина як великого стратега. Він просто сіє хаос та намагається втриматися на плаву в Росії.

"Заколот" Пригожина: коротко