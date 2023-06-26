Десятки тисяч наляканих росіян: казах розповів, що було на кордоні під час "заколоту" Пригожина

"Заколот" власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина добряче налякав росіян. Деякі з тамтешнього населення поспіхом намагалися виїхати в Казахстан.

Про це 24 Каналу розповів політичний і громадський діяч з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, надзвичайно добре на "заколот" Пригожина відреагував президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

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Він у розмові з диктатором Владіміром Путіним сказав, що "заколот" – внутрішні справи Росії. Фактично той послав "бункерного" вслід за "російським воєнним кораблем".

Я думаю, що президент Казахстану повівся досить мужньо, коли сказав, що це внутрішня справа Росії. Він м'яко послав Путіна вслід за кораблем і чітко продемонстрував, що ОДКБ тут втручатися не буде. Ми не прийдемо на чужу землю захищати вас від самих себе. Пригожин – твій "кухар". То й сам з ним розбирайся,

– зауважив Шураєв.

Росіяни поспіхом хотіли заїхати в Казахстан

Як наголосив Шураєв, вже о другій половині дня 24 червня на кордонах з Казахстаном назбиралася значна кількість росіян. Вони намагалися швиденько перетнути кордон, адже боялися значних заворушень.

Пішла двіжуха. Знову ми могли дістати десятки чи сотні тисяч переляканих росіян, які хотіли тимчасово сховатися в Казахстані. Навіть білети економкласу з Москви до Астани підстрибнули. Один квиток коштував близько 5 тисяч доларів,

– зауважив Шураєв.

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Ймовірно, топові бізнесмени також намагалися вилетіти з Росії на своїх літаках. Але "заколот" виявився невдалим, тому зараз, на думку Шураєва, ФСБ може почати шукати тих впливових росіян, які швиденько покинули країну.

"Заколот" від Пригожина: коротко