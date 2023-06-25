Заяви про "снарядний голод" були не просто так: Пригожин давно планував заколот, – розвідка США

Американські розвідники переконані, що заколот Євгенія Пригожина не був імпульсивним та несподіваним. Керівник найманців "Вагнера" міг тривалий час готуватися до цього.

Однак якою була кінцева мета Євгенія Пригожина американській розвідці встановити не вдалося. Зокрема, тому що заколот завершився дуже швидко.

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Як Пригожин готував заколот

ЗМІ з посиланням на джерела, які обізнані з питанням, повідомляє, що Пригожин тривалий час готувався до того, щоб кинути виклик військовому керівництву Росії. Крім того, на початку цього тижня розвідники поінформували лідерів Конгресу про переміщення бойовиків ПВК Вагнера та їх озброєння з окупованої території України до Росії.

Крім того, Пригожин накопичував зброю та боєприпаси для свого заколоту. Водночас заяви про "снарядний голод" зі звинуваченнями у бік міністра оборони Сєргєя Шойгу та керівника генштабу Валєрія Герасимова розвідка США назвала навмисним обманом для підготовки самого заколоту.

Попри те події застали керівництво США зненацька, а їхній стрімкий розвиток змусив високопосадовців скасувати іноземні візити.

Неочікуваний початок та кінець заколоту

Заколот Євгенія Пригожина почався зі звинувачень у бік міністра оборони Сєргєя Шойгу. Керівник вагнерівців звинуватимо його у тому, що він віддав наказ атакувати тилові табори його найманців. Це відбулося на тлі тривалого конфлікту з міноборони країни-терориста. Після цього Пригожин оголосив про "похід на Москву".

Вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону та ще кілька населених пунктів у Ростовській та Воронезькій областях. Також найманці зайшли у Липецьку область і були повідомлення про захід у Московську область.

Однак після домовленостей з Лукашенком Пригожин віддав наказ розвернути колони, а зайняті вдень міста і села вагнерівці покинули. У Кремлі пообіцяли амністію вагнерівцям, які брали участь у заколоті за "бойові заслуги" на війні проти України, а кримінальні справи проти Пригожина закрили, щоправда, керівника "Вагнера" відправили у Білорусь.

Водночас невідомо, що буде з міністерством оборони. Спершу терорист Стрєлков натякнув на те, що Сєргєй Шойгу позбувся своєї посади, але в Кремлі заявили, що кадрових питань в міноборони з Пригожиним не обговорювали під час перемовин.