"Я хочу в ЄС, а не в 2013": у низці міст України люди знову вийшли на протест проти закону 12414
22 липня, попри суспільне обурення, Володимир Зеленський таки підписав скандальний закон, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Українці у низці міст знову повиходили на вулиці із плакатами, вимагаючи скасувати нові зміни у законодавстві.
Західні партнери негативно сприйняли ухвалення закону щодо НАБУ та САП. У ЄС відкрито говорять про те, що такі кроки ставлять під загрозу євроінтеграцію України, передає 24 Канал.
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Як люди у різних містах України протестують проти закону 12414?
У Києві люди знову зібралися на площі перед театром імені Івана Франка. У руках вони тримають плакати із цитатами поезії Шевченка, написами "Корупція – це смерть", "Закон 12414 зраджує Майдан" тощо. Чимало молоді взяли участь у другому дні протестів / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу Українці проти закону 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Каналу Кияни не стримують обурення новим законом про НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу Українці нагадують владі, що новий закон – перешкода для вступу у ЄС / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу Сотні киян зібралися на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу Українці протестують проти ліквідації незалежності НАБУ та САП / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу На плакатах – цитати з Шевченка / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу На мітинг прийшли близько 500 – 600 людей — переважно молодь і студенти. Мітинг у Харкові / Фото Анни Черненко для 24 Каналу "Ми зібралися сьогодні, щоб показати: харків'янам не байдуже те, що відбувається з демократичними засадами української державності. Закон 12414 їх підриває. І ми не можемо змиритися з тим, що незалежні органи, які борються з корупцією, тепер втрачають цю незалежність", — зазначила одна з учасниць. "Ми вимагаємо повернути ті правові норми, які діяли до ухвалення цього закону", — додав інший учасник протесту. Акція протесту у Харкові / Фото Суспільне
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У Києві люди знову зібралися на площі перед театром імені Івана Франка. У руках вони тримають плакати із цитатами поезії Шевченка, написами "Корупція – це смерть", "Закон 12414 зраджує Майдан" тощо.
Чимало молоді взяли участь у другому дні протестів / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу
Українці проти закону 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Каналу
Кияни не стримують обурення новим законом про НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу
Українці нагадують владі, що новий закон – перешкода для вступу у ЄС / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу
Сотні киян зібралися на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу
Українці протестують проти ліквідації незалежності НАБУ та САП / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу
На плакатах – цитати з Шевченка / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу
На мітинг прийшли близько 500 – 600 людей — переважно молодь і студенти.
Мітинг у Харкові / Фото Анни Черненко для 24 Каналу
"Ми зібралися сьогодні, щоб показати: харків'янам не байдуже те, що відбувається з демократичними засадами української державності. Закон 12414 їх підриває. І ми не можемо змиритися з тим, що незалежні органи, які борються з корупцією, тепер втрачають цю незалежність", — зазначила одна з учасниць.
"Ми вимагаємо повернути ті правові норми, які діяли до ухвалення цього закону", — додав інший учасник протесту.
Акція протесту у Харкові / Фото Суспільне