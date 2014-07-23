"Я хочу в ЄС, а не в 2013": у низці міст України люди знову вийшли на протест проти закону 12414

22 липня, попри суспільне обурення, Володимир Зеленський таки підписав скандальний закон, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Українці у низці міст знову повиходили на вулиці із плакатами, вимагаючи скасувати нові зміни у законодавстві.

Західні партнери негативно сприйняли ухвалення закону щодо НАБУ та САП. У ЄС відкрито говорять про те, що такі кроки ставлять під загрозу євроінтеграцію України, передає 24 Канал.

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Як люди у різних містах України протестують проти закону 12414?