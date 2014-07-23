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24 Канал Новини України "Я хочу в ЄС, а не в 2013": у низці міст України люди знову вийшли на протест проти закону 12414
23 липня, 20:00
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"Я хочу в ЄС, а не в 2013": у низці міст України люди знову вийшли на протест проти закону 12414

Анастасія Колеснікова

22 липня, попри суспільне обурення, Володимир Зеленський таки підписав скандальний закон, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Українці у низці міст знову повиходили на вулиці із плакатами, вимагаючи скасувати нові зміни у законодавстві.

Західні партнери негативно сприйняли ухвалення закону щодо НАБУ та САП. У ЄС відкрито говорять про те, що такі кроки ставлять під загрозу євроінтеграцію України, передає 24 Канал.

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Як люди у різних містах України протестують проти закону 12414?

 

20:11, 23 липня

20:00, 23 липня

Кияни вийшли на мітинг

У Києві люди знову зібралися на площі перед театром імені Івана Франка. У руках вони тримають плакати із цитатами поезії Шевченка, написами "Корупція – це смерть", "Закон 12414 зраджує Майдан" тощо. 

 

Чимало молоді взяли участь у другому дні протестів / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

Українці проти закону 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Каналу

 

Кияни не стримують обурення новим законом про НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

Українці нагадують владі, що новий закон – перешкода для вступу у ЄС / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

Сотні киян зібралися на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

Українці протестують проти ліквідації незалежності НАБУ та САП / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

 

 

На плакатах – цитати з Шевченка / Фото Влад Кравцов для 24 Каналу

 

19:18, 23 липня

Протестуючі в Одесі вже починають збиратися навпроти Міського саду / Фото з соцмережі

19:17, 23 липня

У Харкові – наймасовіша акція за все повномасштабне вторгнення

На мітинг прийшли близько 500 – 600 людей — переважно молодь і студенти.

Мітинг у Харкові / Фото Анни Черненко для 24 Каналу

 

"Ми зібралися сьогодні, щоб показати: харків'янам не байдуже те, що відбувається з демократичними засадами української державності. Закон 12414 їх підриває. І ми не можемо змиритися з тим, що незалежні органи, які борються з корупцією, тепер втрачають цю незалежність", — зазначила одна з учасниць.

"Ми вимагаємо повернути ті правові норми, які діяли до ухвалення цього закону", — додав інший учасник протесту.

Акція протесту у Харкові / Фото Суспільне

19:17, 23 липня

У центрі Рівного люди готуються до мирного пікету. Вони виступають проти прийняття Верховною радою законопроєкту №12414 щодо НАБУ та САП.

Акція протесту у Рівному / Фото Суспільне

19:12, 23 липня

У Кривому Розі люди вийшли на протест

У Кривому Розі українці теж протестують.

Акція протесту у Кривому Розі / Фото Свої. Кривий Ріг

19:08, 23 липня

Як висловлюють незгоду у Чернівцях

На Центральній площі Чернівців орієнтовно сотня людей зібралася на мирну акцію.

"Ні" закону 12414 кричать українці: дивіться відео

Акція протесту у Чернівцях / Фото Суспільне

18:58, 23 липня

Як люди протестують у Запоріжжі

23 липня у Запоріжжі люди з плакатами та гаслами вийшли на акцію проти закону 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу Генпрокурора.

Люди закликають скасувати закон про НАБУ: відео Суспільне

Акція протесту у Запоріжжі / Фото Микити Комара для 24 Каналу

 

 

 