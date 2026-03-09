Зеленський підписав закон про відстрочку на рік для громадян, які уклали "Контракт 18 – 25"
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що надає 12-місячну відстрочку від мобілізації для військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які уклали контракт.
- Військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення залишаються резервістами Збройних Сил України.
У понеділок, 9 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соцзахисту військовослужбовців. Документ передбачає відстрочку від мобілізації на рік для українців, які підписали "Контракт 18 – 25" і прослужили 12 місяців.
Про це повідомила Верховна Рада України.
Читайте також Альтернатива примусовій мобілізації: як підписати контракт із ЗСУ у 2026 році
Яке значення має новий закон?
Володимир Зеленський підписав закони щодо соцзахисту військовослужбовців, енергетичної безпеки та вшанування засновників незалежності.
4782-IX встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню,
– йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення залишаються резервістами Збройних Сил України.
Довідка. "Контракт 18 – 24" можуть підписати чоловіки від 18 до 24 років. Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Варто також зазначити, що контракт передбачає тільки бойові посади, серед яких стрілець, гранатометник та розвідник, а підготовка триває понад 80 днів.
Зеленський також підписав закон 4777-IX, який впроваджує механізм надання премії для виробників енергії з відновлюваних джерел, удосконалює процедуру аукціонів, знижує розмір банківських гарантій для інвесторів та продовжує термін підтримки галузі до 2034 року.
Окрім цього, президент підписав закон 4700-IX. Він визначає правовий статус народних депутатів, які є засновниками державної незалежності України, ухвалили Декларацію про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності, а також запроваджує порядок їхнього вшанування та видачі відповідних посвідчень.
В Україні створили єдиний цифровий реєстр військових
Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців – єдиного цифрового джерела даних про військових Збройних сил та інших складових Сил оборони.
У реєстрі зберігатиметься інформація про військовослужбовців, що дозволить централізувати військовий облік і зробити його більш ефективним.
Крім того, кожному військовому можуть присвоювати унікальний цифровий ідентифікатор. Це дозволить швидше обмінюватися даними між державними реєстрами та службами без необхідності повторного подання документів.