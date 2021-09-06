Закон необхідний, – Монастирський пояснив своє ставлення до легалізації вогнепальної зброї

Глава МВС розповів, що закон про обіг зброї необхідний. Адже це один із базисних нормативних актів, який має врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні.

Монастирський запевнив, що він є одним зі співавторів закону. Про це він сказав у інтерв'ю.

До теми Війна є, а закону про зброю немає – це ганьба, – Потураєв

Закон необхідний, – Денис Монастирський

Я є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний,

– розповів глава відомства.

Він також запевнив, що він не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні – власне кажучи, роздачі пістолетів.

Однак він думає, що цієї осені "зможемо вийти на повторне голосування у Верховній Раді, і МВС однозначно підтримуватиме ухвалення зазначеного закону".

Денис Монастирський пояснив, що мовиться "про наведення порядку у цій сфері":

створення реєстру законної зброї;

впровадження нормального сервісного порядку купівлі зброї;

продовження дозволу на мисливську зброю.

Денис Монастирський вважає, що у випадку незаконної зброї допоможуть тільки профілактика і так звані місячники добровільної здачі зброї.

Ті, хто тримають у себе привезену з АТО зброю, не можуть її віддати, побоюючись, що це загрожує відповідальністю їм і їхній родині,

– запевнив Монастирський.

На 7 рік війни – пікові прояви посттравматичного синдрому

Денис Монастирський розповів, що посттравматичний синдром у людей, які повернулися із зони бойових дій – це ще одна проблема.

У нас триває сьомий рік війни, і як показує практика міжнародних конфліктів, саме на сьомий рік розпочинаються найсерйозніші, пікові прояви цього синдрому,

– запевнив очільник відомства.

Щодо цього він додав, що:

має констатувати відсутність системної роботи з ветеранами;

у МВС є декілька ініціатив у цьому плані – "якщо не налагодимо таку роботу, питання незаконного обігу зброї та жахливих ситуацій, які виникають, залишиться гострим".

Останні новини щодо закону про обіг зброї в Україні