Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати: Веніславський про закон про демобілізацію

Найближчим часом ухвалення закону про демобілізацію або звільнення окремих категорій військовослужбовців навряд чи можливе. Росія постійно збільшує кількість військ на окупованих територіях, що потребує збереження українського бойового складу.

Про це повідомив народний депутат України та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Ухвалення закону не на часі

Веніславський відверто заявив, що у цьому питанні не варто бути оптимістичними, адже Росія постійно нарощує мобілізаційний ресурс, що змушує утримувати сили оборони України у повному складі.

Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб – не потрібно бути надто оптимістичним в цьому напрямі. Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати,

– заявив депутат.

Водночас він наголосив, що питання демобілізації залишається болючим для військовослужбовців та їхніх родин.

За його словами, у парламенті ведуться дискусії з Генштабом і Міністерством оборони щодо покращення ротаційної системи та додаткових відпусток для військових.

Раніше повідомлялось про умови, за яких можлива демобілізація. Серед них вагітність, наявність трьох і більше дітей, опіка над особами з інвалідністю тощо.

До слова, Міноборони розробило альтернативу закону про демобілізацію. Цей механізм ротації передбачає кілька місяців відпочинку після служби.