Міноборони просить відкласти підготовку закону про демобілізацію до весни 2025 року, – ЗМІ

Суспільство вже давно вимагає від влади встановити чіткі терміни служби для військових, які перебувають на фронті. Стало відомо, що Міноборони просить нардепів відтермінувати строки підготовки законопроєкту щодо демобілізації.

Законодавців просять зачекати до 18 березня 2025 року. Про це пише "Українська правда" із посиланням на лист Рустема Умєрова до Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

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Що відомо

У листі йдеться, що Міноборони напрацювало законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації, визначення порядку та умов звільнення зі служби для деяких категорій військових під час воєнного стану.

Генштаб проєкт не підтримав. Там заявили, що для його реалізації "орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, буде становити 108 тисяч осіб, що у разі їх одночасного звільнення призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів".

У Міноборони зауважили, що мають два альтернативні варіанти відповідного законопроєкту. Зокрема, пропонується забезпечити військовим, які під час воєнного стану безперервно служили впродовж 36 місяців та протягом цього періоду брали участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх виконання, не менше 18 місяців:

направлення на реабілітацію до двох місяців, а після її проведення – надання додаткової одноразової відпустки строком 30 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення;

надання додаткової одноразової відпустки строком 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.

Крім того, командирів хочуть зобов'язати проводити ротації військових, які впродовж 90 діб брали безпосередню участь у бойових діях.

В оборонному відомстві зазначили, що два альтернативні законопроєкти потребують детального обговорення та прийняття відповідного рішення на рівні керівництва держави.

З огляду на це Комітет просять відкласти напрацювання законопроєкту щодо умов демобілізації до 18 березня 2025 року.

До слова, раніше Комітет з питань національної безпеки повідомляв про плани завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.