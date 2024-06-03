Спікер парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів": документ набув чинності
У Грузії набув чинності закон про "іноагентів". Раніше через нього у державі спалахували протести.
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів". Він набув чинності 3 червня 2024 року, передає 24 Канал.
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Реєстр мають створити протягом 60 днів
Спікер грузинського парламенту заявив, що головна мета ухвалення цього закону – "довести стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".
Тепер, як зазначає мін'юст Грузії та національне агентство публічного реєстру мають протягом 60 днів створити перелік організацій, яких грузинська влада вважає "іноземними агентами". До цього списку мають увійти неурядові організації та ЗМІ, які отримують щонайменше 20% фінансування з-за кордону.
Через цей закон раніше спалахували масові протести, однак його все одно ухвалили. На закон наклала вето президент Грузії Саломе Зурабішвілі, проте грузинський парламент зміг подолати його простою більшістю.
Критики норми нагадують, що закон списано з аналогічного російського.
ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, – FT
- Раніше західні видання писали, що якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, то Євросоюз заморозить заявку Грузії на вступ. Цю заявку держава подала у березні 2022 року.
- Наступним кроком мала стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ.
- Однак у Брюсселі чітко дали зрозуміти: якщо закон ухвалять, рекомендації не буде. Про це розповіли три джерела в дипломатичних колах ЄС. Подібну заяву напередодні зробив і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.