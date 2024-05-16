ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, – FT

У Грузії ухвалили закон про "іноагентів", який суперечить проєвропейському курсу держави. Західні журналісти пишуть, що Європейський союз заморозить заявку Грузії на вступ, якщо цей закон набуде чинності.

Якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, то Євросоюз заморозить заявку Грузії на вступ. Цю заявку держава подала у березні 2022 року.

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Далі мала б бути рекомендація

Заяву на вступ до ЄС Грузія подала за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У грудні 2023 року набула статусу кандидата.

Наступним кроком мала стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ.

Однак у Брюсселі чітко дали зрозуміти: якщо закон ухвалять, рекомендації не буде. Про це розповіли три джерела в дипломатичних колах ЄС. Подібну заяву напередодні зробив і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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