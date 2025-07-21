Зеленський назвав перші країни, з якими можуть домовитись про множинне громадянство

Президент Зеленський 15 липня підписав закон про множинне громадянство. Згодом він повідомив, з якими державами Україна першочергово працюватиме над реалізацією закону.

Йдеться передусім про держави, де проживає багато українців і які традиційно підтримують Україну. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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З якими країнами домовляться про множинне громадянство?

Президент Зеленський нагадав, що для підтримки зв'язку з українською діаспорою був ухвалений закон про множинне громадянство. Наразі Україна починає його впровадження.

На першому етапі передбачається встановлення відповідних процедур із такими країнами, як Німеччина, Польща, Чехія та держави Балтії.

Згодом перелік планують розширити після консультацій з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і головою парламенту.

Повинні далі думати і про Канаду, про інші країни, де багато українців і де так Україну сильно підтримують,

– заявив президент.

За словами Зеленського, важливо враховувати як масштаби діаспори, так і ставлення держав до України.

Глава держави наголосив на важливості ролі українських посольств і консульств, які мають бути активними представниками інтересів країни за кордоном.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив 16 нових українських послів у різних країнах після зустрічі з Андрієм Сибігою. Деякі з них також отримали посади в міжнародних організаціях.