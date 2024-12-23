"Забезпечив реальне посилення": Завітневич заявив, що у законі про мобілізацію можливі зміни

Закон про мобілізацію в Україні став одним з найбільш доленосних для національної безпеки оборони та розвідки у 2024 році. Він забезпечив реальне посилення Сил оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича для АрміяInform.

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Як закон про мобілізацію допоміг посилити ЗСУ

Олександр Завітневич заявив, що закон про мобілізацію був нагальним реагуванням на ту безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту.

Він додав, що за інформацією Міноборони та Генштабу, після набрання чинності закону, кількість мобілізованих зросла в рази. Також військово-облікові дані через ТЦК та застосунок Резерв+ оновили мільйони військовозобов'язаних чоловіків.

Список позитивних змін можна продовжувати. Однак це не означає, що до закону не будуть вноситися зміни. Все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою, у секторі оборони, ініціатив Міноборони, Генштабу та народних обранців,

– пояснив Завітневич.

За словами нардепа, немає жодного закону, який залишається незмінним або застигає у часі свого створення.

До слова, раніше стало відомо, що Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє автоматично передавати медичні дані про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Зміни до законодавства дозволять ефективно впровадити цифрову ВЛК в Україні.