Починаючи з 23 липня по 1 серпня, в Україні діяв закон 12414, який ліквідовував незалежність НАБУ і САП. Зокрема, він надавав генпрокурору доступ до матеріалів кримінальних проваджень Бюро.

31 липня президент Зеленський підписав закон 13533, яким повернув НАБУ і САП колишні обмеження. В інтерв'ю для BBC очільник НАБУ Семен Кривонос розповів, чи скористався генпрокурор Руслан Кравченко тижневою перервою між ухваленням двох законів, передає 24 Канал.

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Чи читав Кравченко матеріали НАБУ?

Кривонос зауважив, що генпрокурор мав можливість витребовувати справи, читати матеріали, а також ознайомлюватися з даними негласних слідчих дій, зокрема інформацією про викривачів та прослуховування. Втім, за словами посадовця, Кравченко не скористався цим правом. До жодної справи Бюро він не отримав доступ.

Кривонос сказав, що викривачі дуже сильно переживали з цього приводу. "Але тепер ми їх заспокоїли, тому що все повернулося", – додав він.

До слова, голова НАБУ розповів, як переконував Зеленського не підписувати законопроєкт №12414