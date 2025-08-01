Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт, що відновлює незалежність НАБУ і САП. У ньому є низка важливих змін, що стосуватимуться роботи антикорупційних структур.

Детальніше про них в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів директор НАБУ Семен Кривонос. За його словами, ці зміни не ставлять під сумнів незалежність НАБУ та САП.

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Які зміни будуть у новому законі про НАБУ та САП

Верховна Рада 31 серпня ухвалила закон Володимира Зеленського, який повертає повноваження НАБУ та САП. Крім того, він посилює міжнародну співпрацю та вводить нові обмеження.

Там є зміни, які стосуються окремого призначення прокурорів, але це не стосується прокурорів САП. Змінена процедура призначення прокурорів, які перебувають під юрисдикцією Офісу Генпрокурора, а також процедура їхнього звільнення у зв'язку зі скороченням посад,

– зазначив Семен Кривонос.

Є також інші зміни у новоухваленому законі №13533. Зокрема, мовиться про розширення прав Генерального прокурора щодо інших органів досудового розслідування і прокуратур, що не стосуються НАБУ та САП.

Кривонос роз'яснив, що процесуальну незалежність НАБУ і САП повернули у повному обсязі. Але були й питання у законопроєкті, які стосувалися інших правоохоронних органів.

"Другим блоком передбачено раз на два роки проведення поліграфічного дослідження працівникам НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, на предмет зв'язків з державою-агресором. Хочу наголосити, що цей поліграф проводитиме наш підрозділ внутрішнього контролю. Тобто це робитиме не СБУ, а працівники НАБУ за методологією, яка буде узгоджена з СБУ", – пояснив директор НАБУ.

У цій площині Національне бюро розслідувань та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не вбачають загрози власній незалежності. До слова, проходження поліграфа стосується не лише НАБУ та САП, а й інших правоохоронних органів.