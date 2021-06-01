Рада схвалила закон про основи регіональної державної політики за основу

Верховна Рада 1 червня схвалила за основу зміни до закону про засади державної регіональної політики. За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів.

Законопроєкт визначає основи регіональної державної політики. Проти його схвалення були 8 парламентарів.

Читайте також Верховна Рада розгляне цього тижня 5 аграрних законопроєктів: список

Що передбачає документ

Законопроєкт визначає єдину систему документів стратегічного планування регіонального розвитку;

посилює зв'язок між державною стратегією регіонального розвитку, регіональними стратегіями та документами стратегічного планування розвитку територіальних громад;

посилює координуючу роль Міністерства розвитку громад та територій з питань реалізації регіональної політики;

запроваджує положення щодо обов'язкового розроблення сільськими, селищними, міськими радами стратегій розвитку територіальних громад;

посилює інституційну підтримку регіонального розвитку. Так, агенції регіонального розвитку матимуть права надавати платні послуги, крім того, розширюється перелік їх засновників;

конкретизує механізм та порядок моніторингу та оцінювання реалізації державної регіональної політики.

Впродовж тижня 31 травня – 4 червня Верховна Рада також розгляне законопроєкти про податкову амністію, продаж землі через електронні аукціони, про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами, зміни до закону про пестициди та агрохімікати тощо.