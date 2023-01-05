Ціна війни: боєць ЗСУ сказав, чому необхідний закон про покарання для військових

У грудні Верховна Рада ухвалила закон про посилення покарання для військовослужбовців за низку воєнних злочинів. Цей документ продиктований вимогами воєнного часу.

Таку думку 24 каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. За його словами, новий закон посилює відповідальність військових, зокрема за невиконання наказів керівництва.

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Згідно з новими нормами, бійцям, які самовільно залишили бойові позиції, загрожує ув'язнення. Як зазначив Карась, це зроблено для того, аби командування володіло ситуацією, а бригади, які мають виконати певне завдання, не ставали причиною загибелі сусідніх частин.

Це не про те, аби вибірково покарати окремі підрозділи. Йдеться про те, коли 3 однаково оснащених батальйони ведуть оборону, а один батальйон втікає. Затикати цю "діру" мусять інші підрозділи. І всі на цьому напрямку зазнають втрат, аби стабілізувати ситуацію,

– розповів військовий.

"Ми не можемо постійно відступати"

Карась наголосив, що військові не можуть відступати до Києва чи Львова. За словами бійця, війна – це жахіття, і з цим потрібно змиритися.

Євген Карась Військовослужбовець ЗСУ Я як людина, яка втратила вже стільки побратимів, що навіть важко перелічити всі їхні імена – це понад 50 людей, у тому числі і мій брат – прекрасно розумію ціну цієї війни. Але я усвідомлюю, що ми маємо виконати воєнні задачі хоч би що не сталося. Адже чим більше зміститься лінія фронту, тим більше гинутиме мирних мешканців.

Він додав, що де б ЗСУ не зайняли рубежі, солдати продовжуватимуть гинути.

"Війна – це "рубилово". Ми не можемо постійно відступати. Відступимо на Донеччині – почнуться бої на Запоріжжі. Відступимо там – почнеться в Авдіївці", – сказав Карась.

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"Це не антисолдатський закон"

За словами Карася, у законі про посилення відповідальності військових є речі, які можна було б прорахувати краще. Однак загалом, на думку бійця ЗСУ, норми нового документу є цілком обґрунтованими.

Євген Карась Військовослужбовець ЗСУ Це не антисолдатський закон. Він стосується всіх, у тому числі і Головнокомандувача, і офіцерів. Ніхто не буде панькатися з полковниками у разі, якщо вони провалять якусь систему підготовки. Можуть бути перегини. Але цей закон зроблений для того, аби ми витримали оборону у складний час.

Він зауважив, що ухвалення закону аж ніяк не означає, що українські в'язниці будуть заповнені військовослужбовцями. Йдеться лише про прецеденти, коли дії дезертирів, зокрема з числа офіцерів, можуть спричинити страшні наслідки для їхніх побратимів.

Дезертири подають поганий приклад

Карась додав, що у процесі підготовки законопроєкту Генштаб ЗСУ провів велику роботу та проаналізував конкретні випадки, коли через дії офіцерів солдати відійшли з позиції, а потім інші військові змушені були "закривати" ділянку своїми тілами.

"Є багато випадків, коли такі офіцери уникають відповідальності і відбуваються лише штрафом. Потім вони повертаються в ЗСУ і демонструють, що можна не виконувати накази. Цим вони породжують в інших бажання у критичний момент піддатися страху", – пояснив військовий.

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