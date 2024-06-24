Допомога військовим без оподаткування: нардепка про полегшення роботи волонтерів

Президент України підписав закон щодо змін до статті 165 Податкового кодексу. Він скасував необхідність сплачувати 19,5% податку з суми або вартості благодійної чи гуманітарної допомоги, яку неурядові громадські організації, волонтери передають захисникам.

Народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко пояснила 24 Каналу, що новий закон має ще більше убезпечити волонтерів, громадські організації, благодійні фонди. А також військовослужбовців, які захищають нас.

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Пільга розширилась

До ухвалення нового закону існувала так звана пільга – звільнення від податку. Вона діяла у разі, якщо волонтери передавали допомогу під акт приймання-передачі учасникам бойових дій.

Тепер ця пільга просто розширилася на все коло військовослужбовців. Статус учасника бойових дій вже не є обов'язковою умовою, як раніше. Нагадаю, що здобуття цього статусу – доволі довга бюрократична процедура,

– зауважила народна депутатка.

Дуже часто за допомогою звертаються щойно мобілізовані, які пройшли навчання та відправляються на передову. Їм потрібно дуже багато речей, обладнання, засобів для захисту. Однак вони апріорі не можуть мати статусу учасника бойових дій.

Важливе щодо норми цього закону – не має значення, коли була передана допомога військовим – до або після запровадження нових правил – вже не потрібно хвилюватися щодо можливого виникнення проблем у волонтерів, громадських організацій чи благодійних фондів.

Сподіваємось, що ця норма полегшить їхню роботу з надання допомоги. Тепер їм не потрібно шукати військового з таким статусом, щоб йому згідно з законом передати без оподаткування цю допомогу. Водночас акт приймання-передачі, звітування залишаються, як і раніше,

– наголосила Галина Васильченко.

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До того, як почав діяти закон, фізичними особами, громадськими організаціями чи благодійними фондами під час передачі гуманітарної благодійної допомоги військовослужбовцям, які вже перебувають на передовій, проте не мають статусу учасника бойових дій (таких – 60%), потрібно було сплачувати 18% ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та 1,5% військового збору.