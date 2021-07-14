Це перемога, але буде ще багато проблем, – Маселко про схвалення закону щодо судової реформи

Верховна Рада проголосувала за закон, згідно з яким розпочнеться перезавантаження Вищої ради правосуддя. Така подія є історичною для України, її можна назвати перемогою. Річ у тім, що з цього закону розпочнеться судова реформа.

Таку думку висловив голова громадської організації Фундація DEJURE Роман Маселко. Він вважає, що Україна 2 роки йшла до цього.

Важливо Історична подія для України, – Зеленський про схвалення закону щодо судової реформи

Українці почали активно вимагати судову реформу після того, як змінилась влада – ця реформа була однією з обіцянок.

Це перемога, але під час реалізації норм буде ще дуже багато проблем,

– висловився Маселко про схвалення законопроєкту.

Він пояснив, що у ВРП ще залишились важелі впливу на ці зміни.

"Ми повинні зберігати далі максимальну мобілізацію для того, щоб не лише забезпечити прийняття реформи, але й її реалізацію", – закликав Маселко.

Чому законопроєкт не ухвалили раніше

Закон про реформу ВРП ухвалили 14 липня . Згідно з документом, відбудеться конкурсний відбір та перевірка на добропорядність членів Вищої ради правосуддя.

Як зауважив Маселко, усі міжнародні партнери та громадськість казали, у чому проблема реформи. Вони наголошували на тому, що треба змінити органи суддівського самоврядування:

Вищу раду правосуддя;

Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Саме ці органи і забезпечували контроль судової влади.

Їх називають суддівською мафією, тому вони забезпечували максимальний спротив змінам, визнавали їх неконституційними та блокували. Було дуже важко проголосувати ці законопроєкти, але це трапилося. Ми отримали новий шанс на справжню судову реформу,

– заявив Маселко.

Наступні кроки

Він зазначив, що тепер необхідно:

створити Етичну раду;

очистити ВРП від недоброчесних членів;

обрати нових, які відповідатимуть критеріям доброчесності і компетентності;

після цього ВРП та ВККС повинні взятися за очищення усіх судів.

"Лише після цього відбудеться судова реформа, на яку ми всі очікуємо. Коли кожен громадянин прийде до суду, побачить суддю, до якого немає питань по статках, корупції чи кумівстві. Він зможе очікувати на справедливе рішення", – підсумував Маселко.

Маселко про схвалення закону щодо судової реформи: дивіться відео