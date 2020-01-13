Закон Савченко у дії: вбивця і гвалтівник 2-річного хлопчика вийшов на волю із СІЗО

Шевченківський районний суд Києва достроково звільнив колишнього співробітника МВС Олександра Балакірєва, засудженого у 2019 році за вбивство 2-річної дитини своєї співмешканки.

Про це повідомила адвокатка Ксенія Проконова на своїй фейсбук-сторінці. Рішення суду оприлюднено у судовому реєстрі.

Варто знати: Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі

Балакірєва засудили до 10 років позбавлення волі за статтею 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) і статею 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Однак за рішенням апеляційного суду термін попереднього ув'язнення з 18 травня 2016 року по 21 жовтня 2019 року було враховано як день за два по "закону Савченко". В результаті до кінця осені він відсидів понад 2/3 призначеного терміну і, з огляду на сумлінну поведінку, його умовно-достроково звільнили за клопотанням адвоката.

Ми витратили два роки і масу зусиль, а його...випустили. Дізналася я про це зовсім випадково. Ні потерпілих, ні прокуратуру області, яка вела цю справу, не запрошували. Балакірєв не відсидів жодного дня у в'язниці,

– написала Проконова у фейсбуці.

Відзначимо, що сьогодні, 13 січня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реєстр педофілів. Закон має стати так званим "запобіжником" для повторення подібних злочинів.

Актуально: Зеленський підписав закон про реєстр педофілів: хто матиме до нього доступ

Коротко про "закон Савченко"У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила "закон Савченко". Згідно з ним, один день, проведений у СІЗО, у разі винесення звинувачувального вироку повинен рахуватися як два дні ув'язнення.



Хоч "закон Савченко" і скасували у 2018 році, але застосовувати його ще можна у певних часових рамках. Велика палата Верховного суду відновила ретроспективну дію "закону Савченко". Сталося це рівно рік тому. Тобто усім засудженим, що скоїли злочини до 21 червня 2017, таки перерахують один день у СІЗО за два дні позбавлення волі.