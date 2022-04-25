Закони вже є: Стефанчук розповіли про механізм покарання колаборантів

Верховна Рада раніше ухвалила низку законопроєктів про колабораціонізм. Їх вже підписав президент Володимир Зеленський.

Однак тепер, як сказав глава Верховної Ради Руслан Стефанчук, справа за правоохоронцями.

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Саме від правоохоронних органів, зокрема поліції та Генеральної прокуратури залежить те, наскільки ефективними будуть законопроєкти. Як пояснив Стефанчук, поліцейські мають знаходити склади злочину і вчиняти всі дії, відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

Я думаю, що перші справи вже, мабуть, порушені та внесені до реєстру. Але, напевно, цю інформацію варто отримати в органів правопорядку. Верховна Рада зробила свою частину роботи – ми внесли такий злочин як колабораціонізм до Кримінального кодексу України,

– зазначив він.

За словами спікера Ради, якщо законопроєкти будуть неефективними, потрібно буде з'ясовувати причини.

Що чекає на колабораціоністів після війни

Раніше Руслан Стефанчук сказав, що парламент працює над тим, щоб колабораціонізму в Україні більше не було. І народні обранці роблять усе можливе, щоб поставити запобіжники на майбутнє.

Особиста моя думка, що більше такого загального всепрощення бути не може. Тому що люди, які вчинили конкретні злочини проти держави, вони повинні нести не якусь ефемерну політичну відповідальність, а конкретну юридичну,

– наголосив він.

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Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що в Україні вдалося виявити сотні колаборантів . Найбільше було серед членів партії ОПЗЖ.

Особиста моя думка, що більше такого загального всепрощення бути не може. Тому що люди, які вчинили конкретні злочини проти держави, вони повинні нести не якусь ефемерну політичну відповідальність, а конкретну юридичну,

– наголосив він.

Руслан Стефанчук додав