"Жодного документа": у Генасамблеї ООН поставили під сумнів законність членства Росії

Очільник Генеральної Асамблеї ООН поставив під сумнів законність членства Росії в головному органі, а також Раді безпеки. Посадовець не бачив жодного документа, який би підтверджував легітимність.

Про це Денніс Френсіc заявив в інтерв'ю. Також відповів, чи було рішення або голосування за те, щоб Росія замінила СРСР з її правом вето в Раді безпеки.

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Чи законне членство Росії в Генасамблеї ООН і Раді безпеки

Голова Генасамблеї ООН зауважив, що йому невідомо про існування будь-якого документа.

Думаю, що ви сказали слово "законне членство в Раді безпеки". Мене не було в ООН, коли це сталося. Це мало статися приблизно в період розпаду СРСР у 1990 – 1991 роках. Але ні, я ще не бачив жодного документа. І я не знаю, чи такий документ існує,

– підкреслив Денніс Френсіс.

Коротка довідка. Генасамблея – головний дорадчий, директивний і представницький орган ООН. У березні 2022 року вона схвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити війну й негайно вивести війська з України.