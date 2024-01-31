Ведеться комунікація з партнерами: чи отримуватимуть українці повістки за кордоном

Нова версія законопроєкту про мобілізацію містить у собі норму про військовозобов'язаних громадян, які перебувають за кордоном. Україна вже веде комунікацію щодо цього з міжнародними партнерами.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин. Він наголосив, що усі громадяни повинні бути рівні перед законом.

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Законний процес

Ярослав Юрчишин зазначив, що у країн-партнерів є відчуття необхідності сприяння Україні у цьому процесі. Усе залежить від того, як далеко держави розташовані від України. Тому, ймовірно, можна буде спостерігати переміщення військовозобов'язаних, до прикладу, з Польщі в Іспанію.

У будь-якому випадку зараз ведеться комунікація з нашими міжнародними партнерами. Те, що державу захищають ті, хто залишилися, а не ті, які знайшли механізми десь легальні, десь не дуже, щоб виїхати, підриває логіку рівності громадян перед законом,

– підкреслив він.

Будь-які рішення щодо притягнення до відповідальності, обмеження прав і так далі приймають не силові структури. Усе робиться через суд, як і має бути у демократичній країні.

"Звісно, за умови, коли є певна претензія, фіксується неявка, витримується термін, ці всі документи подаються в суд. І вже наступні кроки відбувається лише за рішенням суду. Тому тут з точки зору законності цього процесу питань немає", – пояснив народний депутат.

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