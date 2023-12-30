Новий законопроєкт про мобілізацію: хто матиме право на відстрочку у 2024 році

У Раді 25 грудня зареєстрували законопроєкт про мобілізацію. Зміни торкнулися й переліку осіб, які мають право на відстрочку.

Так, частина військовозобов'язаних може втратити право на відстрочку. Хто матиме його 2024 році, якщо закон приймуть, пише 24 Канал.

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Відстрочка від мобілізації

Так, згідно з законопроєктом, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабміном;

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю І чи ІІ групи, або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням ВЛК);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

опікуни особи з інвалідністю І чи ІІ групи, визнаної судом недієздатною;

члени сім'ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім'ї) за умови, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

члени сім'ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім'ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу";

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки;

чинні народні депутати та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міноборони, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, НАБУ, ДБР, Управління державної охорони України;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

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Хто ще не підлягає призову

Особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в абзацах 2 та 4 –15 частини першої цієї статті, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО.

Детальніше про зміни читайте в порівняльній таблиці на офіційному вебпорталі Верховної Ради. Зауважимо, що це лише проєкт закону. У нього можуть бути внесені зміни.