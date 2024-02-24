Потрібні непопулярні рішення, – військовий розповів, якою має бути мобілізація

Українська влада не змогла спланувати темпи набору, підготовки та поповнення військ у 2022 році, що змусило поспішати з призовом, не вирішивши основних питань, які викликають занепокоєння в суспільстві.

Наразі запропонований урядом законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання. Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, якою має бути мобілізація.

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Про військовозобов'язаних

Федоренко наголосив, що коли обговорюються мобілізаційні процеси, держава зобов'язана зробити наступні речі: всі з 18 років, кому дозволяє стан здоров'я, мають бути військовозобов'язані та обов'язково пройти загальний військовий вишкіл, а також отримати необхідні військові спеціальності.

Утім, це не значить, що всі будуть воювати. Це не значить, що якщо ти військовозобов'язаний – це щось "неминуче". Це значить, що коли наступить час, ти матимеш необхідні знання та вміння для того, щоб захистити свою родину, бо саме з неї починається держава.

Те, що ми спостерігали на початку повномасштабної війни, коли тисячі людей вперше взяли до рук зброю та йшли на прямі бойові зіткнення, тоді дехто не знав, як зі зброї знімається запобіжник, дехто не знав, як споряджається магазин, дехто не знав, що таке прицільний пристрій.

"Всі ці люди собою, своїми тілами, волею, мотивацією, закрили від навали ворога нашу державу. Саме добровольці, я вважаю, які активно пішли воювати, зіграли одну з вирішальних ролей в тому, що противнику не вдалося реалізувати свої наміри", – сказав військовий.

Якби на той час нація була підготовлена і кожний мав розуміння військової справи, ми мали б набагато менші втрати і зовсім інший результат на полі бою.

Про демобілізацію

Федоренко визнав, багато політиків продовжують боротися за політичні дивіденди в бажанні переобратися. Той, хто зараз не є чинним депутатом чи не обіймає якусь посаду, він хоче її обійняти чи обратися.

"З багатьох телеканалів та ЗМІ лунає інформація, яку хоче чути суспільство. Рішення, що всі військовозобов'язані підготовлені – це непопулярні рішення. Або розмова про те, що демобілізація через 36 місяців не є можливою для тих, хто воює 3 роки. Або якщо цю норму приймуть, ніхто не каже, що відбудеться далі", – наголосив командир батальйону БпАК.

І додав, що тоді буде відтік кадрів, які вже 3 роки воюють і які треба поповнити. Прийдуть молоді люди, які не мають бойового досвіду. Звісно, можна "у стислу" підготовити, але треба бойовий досвід – це те, чого не можна купити за жодні гроші світу. Цьому потрібно навчитися на полі бою.

Досвідчені команди, сержанти, солдати скажуть: "Ми виконали свій обов'язок". Вони матимуть рацію та згідно із законом будуть демобілізовані. Опісля ми матимемо збільшення кількості втрат на полі бою, тому що особовий склад буде не досвідчений. Як наслідок, є ризик втрати території.

"Що тут потрібно було б зробити? Непопулярні рішення, але треба сказати чесно українцям: "Друзі, ми не можемо відпустити вас на поточний момент або через рік. Нам треба зараз, чому ми й проводимо мобілізацію, щоб поповнити втрати, які у нас є"", – зауважив боєць.

Це не лише про тих, які загинули в боротьбі за незалежність, а й про тих, хто втратив спроможності виконувати завдання у Збройних Силах України. Відтак потрібно поповнити втрати та сформувати резерв, щоб він комбіновано з досвідченими військами виконував завдання на полі бою.

А ті, хто воюють уже 2 роки мали можливість по ротації піти в тилові зони на 2 – 3 місяці й під час перебування там вдосконалювали свої уміння, проводили бойове злагодження, вчили молоде поповнення та передавали досвід. І найголовніше – військові, які 2 роки воюють, зможуть зустрітися зі своїми сім'ями. Можливо, у когось народилась дитина, а він її бачив у кращому випадку один раз.

Якщо вдасться забезпечити такий принцип, ми матимемо резерв Збройних Сил, який можна буде застосувати у випадку, якщо противник відкриє ще один напрямок й буде ескалація конфлікту. Якщо цього не відбудеться, ми матимемо ким забезпечувати ротації. Тому що військові, які не бачать своїх дітей і сімей, вони прагнуть побачити те світло в кінці тунелю, коли буде можлива демобілізація.

"Зараз демобілізація можлива тільки, якщо втратили спроможність по здоров'ю або в результаті загибелі <...> Я вважаю, що зараз час не політики та політичних сил, ми всі воюємо під синьо-жовтим стягом. Але з людьми треба говорити чесно й налаштовувати рекрутингові компанії для того, щоб військовий чи цивільний чітко знав, куди він потрапить, коли піде воювати, що його очікує", – зазначив Юрій Федоренко.

Росія зараз "закидує" в суспільний простір пропаганду, яка була у 2022 році, коли всі йшли воювати. Буцім сьогодні взяв до рук зброю – завтра перебуваєш на передній лінії. Однак нікого не підготовленого на фронт не відправляють. Є загальновійськова підготовка, у разі необхідності спеціалізована, потім бойова робота в підрозділі, далі виконання бойових завдань.

Коротко про мобілізаційний законопроєкт

У Верховній Раді 30 січня було зареєстровано урядовий проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Міноборони називає законопроєкт №10449 оновленою версією законопроєкту №10378, але зі своїми змінами та доповненнями.