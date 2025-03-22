Викрадені землі не зможуть повернути: Садовий попередив про ризики законопроєкту 12089
- Верховна Рада підтримала законопроєкт 12089, який дозволяє легалізувати незаконно приватизовану землю, що є небезпечним для України.
- Мер Львова Андрій Садовий попередив, що закон вимагає сплати ринкової вартості землі для подання позову, а держава повинна буде платити компенсацію навіть за незаконно отримані землі.
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт 12089, який є небезпечним для України. Він дозволяє легалізувати землю, яку було незаконно приватизовано.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
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Законопроєкт 12089 полегшує дерибан землі
За словами Садового, закон 12089 унеможливлює повернення вкрадених земель громадам і державі. Мовиться про ліси, береги річок, памʼятки історії.
Щоб подати позов – треба спершу заплатити ринкову вартість землі в суд. Немає грошей – немає суду. Навіть якщо землю повернуть – держава має заплатити “власнику” компенсацію. Навіть якщо він отримав її через схеми,
– пояснює мер.
Андрій Садовий зазначає, що у такому разі є два варіанти: або платити мільярди крадіям, або втрачати назавжди. І все це — під час війни.
Міський голова зазначає, що у нього складається враження, що закон писали ті, хто вважає: красти в міст і громад – це нормально. Водночас наразі є сотні випадків, коли ті, хто розкрадав землю, досі не покарані.
"Разом з Асоціацією міст України та громадськими організаціями маємо створити справедливий закон – той, що захищає громади й карає злодіїв", – зазначив Садовий. Він поділився посиланням на петицію, яка вимагає від президента ветувати це закон.
До речі, у разі ухвалення законопроєкт 12089 обнуляє претензії до дерибанників лісів та узбереж, якщо сплив 10-річний термін.