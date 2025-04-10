Скандальний закон 12089: скільки витратили лобісти для просування своєї петиції до президента

Андрій Семидідько закликав президента Володимира Зеленського підписати скандальний законопроєкт 12089. Для збору голосів під його петицією довелося витратити чимало коштів.

Лише на рекламу у фейсбуці пішло понад 200 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

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Скільки коштів витратили для просування петиції

За даними дослідження "Голки", витрати на рекламу у Telegram, яка офіційно не обліковується і з якої держава не отримує податки, могли сягнути щонайменше півмільйона гривень. Загальне охоплення аудиторії всієї інформаційної кампанії становить понад 8,1 мільйона читачів.

Медіа, які закликали підтримати законопроєкт 12089 / Інфографіка "Голки"

Проте голова громадської ініціативи Ірина Федорів зазначає, що навіть з таким колосальним охопленням та рекламою, яка дезінформувала громадян, лобісти досі не змогли зібрати 25 тисяч голосів під петицією Семидідька.

Тоді як петиція нащадка роду Терещенків – Мішеля Терещенка – вже набрала необхідну для розгляду президента кількість голосів. За її словами, до інформаційної кампанії долучилися Ада Роговцева, Олександра Матвійчук, Валерій Пекар, Тарас Тополя та Ігор Кондратюк.

Але президент на вимогу лобістів вирішив невідкладно, 7 квітня, підписати закон, який порушує Конституцію та обнуляє претензії до дерибанників. Зараз треба знайти 45 нардепів, які підпишуть звернення до Конституційного Суду і тих, хто буде готовий подати законопроєкт, аби збалансувати законодавство,

– каже Федорів.

Вона додає, що зараз потрібно стежити за справами в судах та зазначає, що важливо, аби судді послуговувалися Конституцією, а не антиконституційним законом.

Додамо, що, крім петиції, своє звернення з вимогою ветувати законопроєкт, підписали десятки організацій, зокрема, Центр розвитку інновацій, “Greenpeace в Україні”, “Екологія Право Людина”, “Українська природоохоронна група”, “WWF-Україна”, “Екодія”, “ANTS” та Рух ЧЕСНО.

Вимогу ветувати проєкт також підтримав Центр протидії корупції. Проте відповідь на звернення громадських організацій станом на 10 квітня не надійшла.

Нагадаємо, що 7 квітня Президент Володимир Зеленський підписав закон 12089, який змінює Цивільний кодекс, дозволяючи залишати незаконно відчужені землі у власності добросовісних набувачів, якщо з моменту відчуження минуло понад 10 років.

Варто зазначити, що закон не поширюється на стратегічні землі та об'єкти критичної інфраструктури. Втім, активісти вказують на можливі прогалини у формулюваннях, що можуть ускладнити повернення таких земель.