Це не збіг обставин, – експерт з міжнародної безпеки про ліквідацію НАБУ і САП
- Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який фактично знищує незалежність НАБУ та САП, що, за словами експерта, є частиною системної роботи.
- Тарас Жовтенко вважає, що політичні еліти не зацікавлені в ефективності антикорупційної системи та прагнуть контролювати правоохоронну систему на певних етапах.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який фактично знищує незалежність НАБУ та САП. Це не можна назвати випадковою подією.
Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко озвучив 24 Каналу думку, що політичні еліти не зацікавлені у тому, щоб антикорупційна правоохоронна система працювала ефективно. За його словами, це дії, спрямовані на те, щоб керувати правоохоронною системою хоча б на певних етапах.
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"Це системна робота"
Тарас Жовтенко зазначив, що правоохоронна система складається з трьох таких ключових груп інституцій: правоохоронні органи, органи прокуратури і суд. Усі ці ланки взаємодіють між собою. Якщо якась з них випадає, то не можна говорити про те, що правоохоронна система працює нормально.
Сьогоднішній епізод із цим голосуванням законопроєкту у Верховній Раді про позбавлення незалежності НАБУ і САП – це не збіг обставин. Це логічне продовження системної активності з боку влади. Така системна робота свідчить про те, що наші політичні еліти не зацікавлені у тому, щоб насамперед антикорупційна правоохоронна система працювала ефективно,
– вважає він.
Також, на його погляд, влада зацікавлена у тому, щоб були певні пробуксування у роботі цієї системи. Зокрема, щоб була можливість керувати правоохоронною системою хоча б на певних етапах. Тому фактична ліквідація НАБУ і САП – це один з фактів, який продовжує ланцюг системних дій.