Це не збіг обставин, – експерт з міжнародної безпеки про ліквідацію НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який фактично знищує незалежність НАБУ та САП. Це не можна назвати випадковою подією.

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко озвучив 24 Каналу думку, що політичні еліти не зацікавлені у тому, щоб антикорупційна правоохоронна система працювала ефективно. За його словами, це дії, спрямовані на те, щоб керувати правоохоронною системою хоча б на певних етапах.

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"Це системна робота"

Тарас Жовтенко зазначив, що правоохоронна система складається з трьох таких ключових груп інституцій: правоохоронні органи, органи прокуратури і суд. Усі ці ланки взаємодіють між собою. Якщо якась з них випадає, то не можна говорити про те, що правоохоронна система працює нормально.

Сьогоднішній епізод із цим голосуванням законопроєкту у Верховній Раді про позбавлення незалежності НАБУ і САП – це не збіг обставин. Це логічне продовження системної активності з боку влади. Така системна робота свідчить про те, що наші політичні еліти не зацікавлені у тому, щоб насамперед антикорупційна правоохоронна система працювала ефективно,

– вважає він.

Також, на його погляд, влада зацікавлена у тому, щоб були певні пробуксування у роботі цієї системи. Зокрема, щоб була можливість керувати правоохоронною системою хоча б на певних етапах. Тому фактична ліквідація НАБУ і САП – це один з фактів, який продовжує ланцюг системних дій.