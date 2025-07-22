Єврокомісарка розкритикувала закон про ліквідацію НАБУ і нагадала про умови вступу у ЄС
- 22 липня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який ліквідовує незалежність НАБУ і САП, що викликало критику з боку Єврокомісії.
- Єврокомісарка Марта Кос зазначила, що збереження незалежності антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП, є важливим для вступу України до ЄС.
22 липня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ і САП. Єврокомісія розкритикувала це рішення.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на допис єврокомісарки з питань сусідства та розширення Марти Кос у соцмережі Х.
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Як Єврокомісія реагує на скандальний закон №12414?
Марта Кос наголосила, що серйозно стурбована нинішнім голосуванням щодо антикорупційних інституцій у Раді.
Демонтаж ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, – це серйозний крок назад,
– наголосила вона.
Єврокомісарка нагадала, що незалежні органи, такі як НАБУ і САП, мають важливе значення для шляху України до ЄС. При цьому верховенство права залишається в центрі переговорів про вступ до Євросоюзу.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, що обмежує повноваження НАБУ і САП та підпорядковує їх Офісу Генерального прокурора. "За" проголосували 263 народні обранці. Рекордно швидко його підписав голова ВР Руслан Стефанчук. Наразі законопроєкт на розгляді президент.