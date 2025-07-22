У САП і НАБУ оцінили, як може змінитися їхня діяльність після ухвалення законопроєкту

Законопроєкт №12414 фактично знищує незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йдеться про підпорядкування їхньої діяльності Генеральному прокурору.

Він зможе витребовувати справи, ознайомлюватися з матеріалами, визначати підслідність, зокрема доручати розслідування іншим правоохоронним органам. Про це в антикорупційних органах розповіли на брифінгу у вівторок, 22 липня, повідомляє 24 Канал.

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Як зміниться діяльність НАБУ та САП?

Керівник САП Олександр Клименко розповів про два основних елементи незалежності антикорупційних органів, які порушує законопроєкт:

відсутність будь-якого політичного впливу – Генпрокурор не мав можливості втручатися в розслідування НАБУ та САП;

виключна підслідність – інші органи не мали права розслідувати справи НАБУ та САП.

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що там підтримують "самоочищення системи", якщо підтвердиться співпраця детектива із російськими спецслужбами, однак це "не привід знищувати антикорупційну структуру".

В офіційній заяві НАБУ та САП зазначили, що законопроєкт може зруйнувати антикорупційну інфраструктуру України, вибудувану ще з 2015 року. Керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.

Документ передбачає, що Генпрокурор:

отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, у разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

вирішує щодо входження керівника САП до групи прокурорів.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 12414, його підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Наразі документ передано на підпис Володимиру Зеленському.