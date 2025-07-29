31 липня парламент має проголосувати за президентський законопроєкт, яким поновлюється незалежність НАБУ і САП, скасована скандальним законом 12414.

22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт 12414, а згодом його підписав президент Зеленський. Відповідно до цього документа, НАБУ і САП повністю підпорядковувалися генпрокурору. Фактична ліквідація незалежності антикорупційних органів викликала незадоволення у суспільства. Тисячі людей у різних містах України вийшли на протести, передає 24 Канал.

Дивіться також "Компроміс неможливий": що фон дер Ляєн вимагала на переговорах з Зеленським щодо НАБУ і САП

Як народився законопроєкт Зеленського 13533?

Глава держави не міг проігнорувати негативну реакцію суспільства на дії влади. Тому вже скоро він вніс до Ради новий законопроєкт під номером 13533. Він відновлює повноваження НАБУ і САП.

У коментарі РБК-Україна віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як готувався президентський законопроєкт.

За словами міністра, до його розробки була залучена велика команда – усі урядовці, які відповідають за цей напрямок, зокрема Мін'юст на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Сам Федоров теж активно підтримував підготовку закону, спираючись на досвід взаємодії з різними державними структурами у межах спільних цифрових і воєнних проєктів.

Чиновник уточнив, що внаслідок урядової роботи постав новий збалансований законопроєкт, який відновить антикорупційну інфраструктуру держави.