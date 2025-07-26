У НАБУ сказали, як Рада може заблокувати новий законопроєкт Зеленського

31 липня парламент має розглянути законопроєкт Володимира Зеленського, яким він фактично поновлює незалежність НАБУ і САП, скасовану скандальний законом 12414. Семен Кривонос заявив про ризик блокування у Раді нової ініціативи президента.

Сам глава держави під час спілкування з журналістами висловив сподівання, що нардепи підтримають законопроєкт 13533, передає 24 Канал.

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Чому є ризик блокування законопроєкту 13533?

В інтерв'ю Суспільному Семен Кривонос зауважив, що новий законопроєкт повертає НАБУ і САП повні гарантії незалежності.

Водночас він підкреслив, що важливо, аби 31 липня документ схвалили в першому читанні та в цілому, а потім одразу передали на підпис президенту.

Кривонос заявив, що не потрібно робити два читання законопроєкту, оскільки є величезний ризик правок, блокування, затягування. Крім того, до підписання нового закону і його публікації генпрокурор вже може витребувати справи НАБУ.

Навіть, якщо закон ухвалять, атаки на НАБУ і САП продовжаться. Ці органи намагатимуться дискредитувати в очах суспільства. Семен Кривонос зауважив, що бюро покращить свою роботу, аби протистояти усім майбутнім нападам і звинуваченням у "неефективності".