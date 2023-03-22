Теорія еволюції Дарвіна і реформа містобудування у форматі законопроєкту 5655
Джерело:"КиївВлада"
Президент Володимир Зеленський досі не наклав вето на законопроєкт №5655. Тому все ще на часі писати про негативні наслідки у разі набрання ним чинності. Спробую простими словами пояснити, чого так бояться порядні архітектори та Національна спілка архітекторів України (НСАУ).
Еволюція архітектурної сфери
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Все будується на самоорганізації і відповідальності архітектурного та експертного середовища, яке підкріплюється невідворотністю покарання забудовників за порушення. Але порушень там вкрай мало завдяки принциповості і якості роботи архітекторів і експертів.
Але це не народилося на рівному місці.
Все почалося із невідворотності покарання забудовників за порушення. Зрозуміло, архітекторів і експертів теж карали, але саме забудовник зазнає найбільших збитків від зупинки свого будівництва. Забудовник, зрозуміло, може подати потім позов і намагатися стягнути ці збитки з архітекторів та експертів, але звідки в них такі гроші?
Тому забудовники дуже прискіпливо ставляться до вибору архітекторів/експертів – вони в межах своїх фінансових можливостей відбирають кращих із бездоганною репутацією, щоб мінімізувати власні ризики.
Саме відповідальний підхід забудовника і є тим фактором, що призвів до еволюції архітектурного та експертного середовища – безвідповідальні не виживали, а найкращі отримували найкращі замовлення та забезпечували якість роботи всіх представників власних гільдій.
Система під загрозою деградації
А що закладено в законопроєкт 5655? Там встановлюються протилежні до західних умови.
"Реформатори" повністю звільняють забудовників від негативних наслідків порушень архітекторів та експертів. У законопроєкті 5655, забудовник має отримати право на будівництво і просто будувати відповідно до проєкту, на який це право отримано.
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Тобто, законопроєкт 5655 наділяє архітекторів і експертів правом продавати забудовникам індульгенції на порушення законодавства.
Якщо західному забудовнику вигідно заплатити архітектору і експерту за максимально якісний і законний проєкт, то українському забудовнику буде вигідно заплатити за проєкт із максимумом порушень для максимальної прибутковості.
Найбільш затребуваними в Україні стануть максимально безпринципні архітектори та експерти – саме їх будуть шукати забудовники, щоб за додаткову компенсацію ризику штрафу купити собі "індульгенцію". І саме це стане рушійною силою еволюції нинішнього архітектурно-експертного середовища, що призведе до остаточної деградації системи.
Іншими словами, у разі набрання чинності законопроєкту 5655, почнеться потужний негативний "природний добір". Він не залишить жодних шансів на виживання відповідальних професіоналів – вони будуть змушені або відмовитися від принципів, або емігрувати з України.