Новий законопроєкт про фінансування Сил оборони вирішує 2 проблеми, - нардепка

Верховна Рада дозволила громадам витрачати кошти місцевих бюджетів на фінансування української армії, відповідно, здійснювати закупівлі необхідних речей, виходячи з запитів військових. Цей законопроєкт дозволить вирішити 2 проблеми, які виникали в ОТГ.

Законопроєкт очікує на підписання президентом, тільки після цього вступить в дію. Членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів Галина Васильченко пояснила 24 Каналу, що неодноразово надходили звернення від місцевих громад, які з початку війни почали допомагати ЗСУ, але не мали законних підстав для цього.

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Громади не мали права на закупівлі для армії

Нардепка зауважила, що ті громади, які надавали фінансову підтримку українському війську, потім мали проблеми з правоохоронними органами. Каже, хоча й з морального погляду ці ОТГ все робили правильно, одночасно з цим повноважень закуповувати дрони чи необхідні речі для підтримки Сил оборони – не мали.

"Але громади це все одно робили й були випадки, коли правоохоронні органи звертались до цих ОТГ і відкривали кримінальні провадження, що вони не цільовим методом використовують бюджетні кошти", – озвучила Васильченко.

Цим законопроєктом тепер ця проблема буде вирішена, будуть розширені повноваження органів місцевого самоврядування, вони зможуть легально закуповувати необхідні для армії речі, а також використовувати бюджетні кошти на будівництво фортифікаційних споруд.

Громади, які не допомагали ЗСУ, тепер мають це робити

Членкиня профільного комітету ВР розповіла, що була низка громад, яка говорила, що не хоче в майбутньому мати проблеми з правоохоронними органами, тому й не проводила закупівель для потреб армії, натомість ще раз перекладала бруківку, закуповувала якісь речі для своєї громади.

Тобто використовувала кошти згідно з тими цілями й програмами, які в цих ОТГ були передбачені законодавством. Тепер всі громади мають право здійснювати закупівлі на армію і не зможуть уникати допомоги Силам оборони,

– зазначила Васильченко.

Коротко про законопроєкт 9559-д

Народні депутати 18 червня 2024 року в кількості 303 прийняли в другому читанні та в цілому ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України". Законом зокрема передбачено надання повноважень місцевим радам приймати рішення щодо фінансової підтримки ЗСУ у період дії воєнного стану; будівництво та утримання фортифікаційних споруд.