У Верховній Раді вже цього тижня можуть почати розгляд законопроєкту про громадянство, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Верховна Рада може розглянути його протягом цього тижня.

Цей законопроєкт визначений президентом як пріоритетний. Про це "РБК-Україна" повідомив співрозмовник у "Слузі народу", передає 24 Канал.

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Коли у Раді розглянуть законопроєкт

За даними видання, законопроєкт справді можуть розглянути найближчим часом. На погоджувальній нараді представники фракції "Слуга народу" будуть наполягати, щоб його розглянули вже цього тижня, тобто до 22 грудня.

Нагадаємо, що на початку серпня Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

Цей документ визначатиме категорії осіб, що можуть мати множинне громадянство, а також особливості набуття та поновлення громадянства для деяких категорій іноземців.

Метою законопроєкту, зокрема, є зменшення негативних наслідків демографічної кризи внаслідок війни Росії з Україною та спрощення порядку набуття громадянства України. Окрім цього, документ повинен удосконалити регулювання правового статусу іноземців.