Законопроєкт про ліквідацію ОАСК вже зареєстрували у Раді: що кажуть в Офісі Президента

Станом на 13 квітня законопроєкт Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва вже зареєстрували у Верховній Раді. В Офісі Президента заявили, що очікують розгляду законопроєкту вже найближчим часом.
Джерело:Верховна Рада
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що від депутатів очікують розгляду законопроєкту "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" як невідкладного.
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Подоляк розповів, що ОАСК мав шанс спробувати відновити довіру українців і перестати генерувати для країни "деструктив". Однак цього не зробили.
ОАСК став символом того, яким точно не має бути суд у країні, де діє верховенство права. А вже після нещодавніх слідчих дій НАБУ, коли було затримано на гарячому осіб, пов'язаних із головою ОАСК, закінчення історії цього суду стало цілком ясним,
– наголосив Подоляк.
Законопроєкт про ліквідацію ОАСК: головне
- Президент Володимир Зеленський 13 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Український лідер заявив, що ОАСК не повернув довіру громадян, однак впорався з поверненням скандалів та дивних рішень.
- Скандальний голова ОАСК Павло Вовк назвав таке рішення "маніпуляцією окремих активістів".