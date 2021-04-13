Законопроєкт про ліквідацію ОАСК вже зареєстрували у Раді: що кажуть в Офісі Президента

Станом на 13 квітня законопроєкт Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва вже зареєстрували у Верховній Раді. В Офісі Президента заявили, що очікують розгляду законопроєкту вже найближчим часом.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що від депутатів очікують розгляду законопроєкту "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" як невідкладного.

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Подоляк розповів, що ОАСК мав шанс спробувати відновити довіру українців і перестати генерувати для країни "деструктив". Однак цього не зробили.

ОАСК став символом того, яким точно не має бути суд у країні, де діє верховенство права. А вже після нещодавніх слідчих дій НАБУ, коли було затримано на гарячому осіб, пов'язаних із головою ОАСК, закінчення історії цього суду стало цілком ясним,

– наголосив Подоляк.

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК: головне