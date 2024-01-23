Множинне громадянство: чи зможуть ухилянти втекти за кордон, отримавши паспорт іншої країни

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. У МЗС розповіли, чи зможуть цим скористатися ухилянти та втекти за кордон.

Пролив на це питання світло міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він зауважив, що є гарантії, які дозволять уникнути зловживання множинним громадянством.

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Чи допоможе множинне громадянство ухилянтам

Він зауважив, що щойно ухвалять закон про множинне громадянство, росіяни отримати паспорт України не зможуть. Що стосується ухилянтів, то їм не варто очікувати на "лазівку", яка дозволить покинути країну.

Ми хочемо, що скрізь, де є українці – була Україна. Ми хочемо, що українці, які опинилися за кордоном історично, і зараз, за останні два роки, мали можливість зберігати зв'язок з Українською державою. Ми дуже довго йшли до цього рішення, і продумали все до найдрібніших деталей. І той документ, законопроєкт, який вніс президент, він дійсно є ключовим для запуску цього механізму. Але, щоб його запустити, вже є й інші законопроєкти, які, утім, без президентського не працюють,

– зауважив Кулеба.

Відповідні законопроєкти, каже міністр, містять гарантії. Вони дозволяють уникнути зловживань множинним громадянством.

Представники влади "однозначно виключають" можливість множинного громадянства для тих, у кого є паспорт Росії. Відомо, що регламентуватиметься та "чітко визначатиметься" перелік держав, з якими множинне громадянство дозволять. Відтак, наша держава матиме відповідні запобіжники.

Дмитро Кулеба також наголосив, що через інститут множинного громадянства немає "жодних ризиків" щодо розмивання суверенітету України.

Він також спростував міркування щодо того, що множинним громадянством можуть скористатися ухилянти. Мовляв, вони отримають паспорт іншої держави, що дозволить вимагати можливості виїжджати за межі нашої держави.

Звернімо увагу, що у "Слузі народу" зауважили, що з допомогою множинного громадянства вдасться об'єднати українців по всьому світу. Отримати українське громадянство зможуть ті, хто народився за межами України, але їхні рідні – українці. Також отримати паспорт зможуть іноземні військові, котрі воюють за нашу державу. Але під дію відповідного закону не потраплять ті, у кого є російське громадянство.