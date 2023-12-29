Коли законопроєкт про мобілізацію може стати законом: відповідь Стефанчука

25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до мобілізації. Руслан Стефанчук розповів, коли він може стати законом.

Пролити світло на це питання Руслан Стефанчук зміг в ефірі телемарафону. Спікер Верховної Ради звернув увагу, що на все виписаний регламент, передає 24 Канал.

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Коли можуть ухвалити новий закон про мобілізацію

За словами Руслана Стефанчука, законопроєкт отримали 25 грудня. Відтак, на розгляд комітету Верховної Ради його можуть взяти не раніше, ніж через 14 днів. Відтак, парламентарі очікують. Зокрема тому, що за цей час можуть надійти також альтернативні законопроєкти.

Після цього комітет вивчає. Щойно комітет вивчає, він виносить його до залу. Я думаю, що цьому передуватимуть великі дискусії, в першу чергу на рівні комітету. Я дуже хочу, щоб ці дискусії були професійними. Не політичними, не популістичними, а професійними. Це дуже важливо,

– наголосив Стефанчук.

Він зазначив, що перед Україною, на його думку, "мабуть, найскладніший виклик за новітню її історію". Відтак, Руслан Стефанчук хотів би, щоб всі пам'ятали історію. Зокрема те, що у 1918 – 1919 роках у нашої держави були такі ж проблеми.

1918 – 1919 рік ми дуже добре пам'ятаємо. Як пройшло в Україні, коли ми трималися рік, а далі пішли чвари, пішов розбрат і ми втратили державність. Я дуже не хочу, щоб цього сталося цього разу. Якщо в нас не буде мудрості, ми можемо втратити країну,

– наголосив Стефанчук.

Війну роликами про пса Патрона не виграти

На цьому також наголосив Руслан Стефанчук. Він підкреслив, що відповідний законопроєкт про мобілізацію ретельно вивчається. Водночас він зазначив, що точно будуть дискусії. Зокрема тому, що вміст документа збурив громадськість, а також викликав цілу низку питань.

Але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ, що війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи там каву у Відні. І, врешті-решт, ми повинні зрозуміти: так, це жорсткі заходи. Але, повірте мені, що роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо,

– сказав спікер.

За його словами, має бути "чітка, збалансована, правильна" державна політика, яка стосуватиметься забезпечення перемоги у війні та відстоювання незалежності та державності України.