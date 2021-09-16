Законопроєкт про перехідний період на Донбасі вимагає обговорень, – Разумков
Джерело:Інтерфакс-Україна
Спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що перш ніж ухвалювати, законопроєкт про перехідних період на Донбасі, потрібно обговорити. Мовляв, це потрібно, щоб уникнути "зон турбулентності".
Аби Україна зберегла підтримку від ЄС і США законопроєкт про перехідний період необхідно обговорити. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив у інтерв'ю.
Тим часом Росія хоче, щоб Україна переглянула свій закон про статус Донбасу
Обговорення у мінському і нормандському форматах
Урядовий законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" Разумков пропонує обговорити зокрема на переговорах у мінському і нормандському форматах.
Щоб ненароком не створити якихось зон турбулентності, і підтримка України, яка існує на рівні Європейського Союзу, США, збереглася. Тому що ми знаємо, що санкції прив'язані до "Мінську",
– заявив Разумков.
Він нагадав, що законопроєкт поки перебуває у профільному комітеті Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. "Його ще не пропонували до розгляду в залі. Там є різні норми, в тому числі ті, які треба буде обговорювати додатково", – сказав спікер.
Втім, Разумков не готовий відповісти, коли саме це станеться.
Законопроєкт про перехідний період: коротко
- Це законодавча ініціатива, що спрямована на врегулювання головних понять щодо майбутньої реінтеграції окупованих територій України.
- Документ передбачає провадження юстиції перехідного періоду в окупованих територіях та "червоні лінії" деокупації.
- За даними Мінреінтеграції, законопроєкт пропонує розподілити врегулювання на конфліктний і постконфліктний періоди. Це дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції.
- Законопроєкт передбачає визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства.