Українка Альона вже не перший рік живе у Британії, і з часом виявила, що адаптація в іншій країні викликає у неї чималі труднощі, повідомляє 24 Канал з посиланням на alyona_smr__. Тож вона поділилася своєю історією, аби допомогти іншим подолати цей етап.

Цікаво Скільки коштує місяць життя в Іспанії на двох: пара розповіла про витрати

В чому складність адаптації за кордоном?

Блогерка розповіла, що коли вона тільки приїхала до Британії, в перший рік вона мала такий собі "букетно-цукерковий" період з країною, і була зачарована людьми, пейзажами та іншим життям. Вона раділа, що за кілька годин може дістатися до Лондона – та вже через рік перебування у Британії її стан змінився.

Мій стан від того, що я обожнюю британців перемкнувся на те, що вони мене просто бісять,

– розповіла блогерка.

Альону дратувало те, що всі розмовляють англійською, і через це вона скоротила спілкування зі своїми знайомими британцями, відмовилася від позаробочого проведення часу з колегами і в якийсь момент почала говорити лише з українцями.

Українка розповіла про свою адаптацію за кордоном: дивіться відео

Зрештою вона спробувала проаналізувати, чому її почали дратувати і мова, і люди.

В мене була якась така ненависть: дуже образливо, що вони живуть своє життя, у них все окей, а мені потрібно було переїхати сюди, починати все спочатку,

– поділилася дівчина.

Вона також відчувала і заздрість до стабільного життя британців та їхньої впевненості у завтрашньому дні. Та зрештою це розуміння допомогло їй і подолати проблему, і вона повернулася до спілкування з колегами та друзями.

До слова, раніше ми вже розповідали, які фрази англійською потрібно запам'ятати для подорожей за кордоном – вони допоможуть у будь-якій ситуації.